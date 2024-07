Furgone si ribalta e schiaccia operaio

MISILMERI: Un operaio di 34 anni di Mussomeli è rimasto schiacciato da un mezzo nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stava riempiendo una cisterna d’acqua. Il poveretto si trovava sul cassone dell’autocarro che forse per il troppo peso si è ribaltato. È successo a Misilmeri nel palermitano Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e trasportato in ospedale in codice rosso, dove si trova ricoverato in prognosi è riservata.

Salva