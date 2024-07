Stabilizzazione ASU – ASP 7 di Rg”. Soddisfazione della consigliera Floridia

In qualità di consigliera comunale del gruppo DC del Comune di Modica sono veramente contenta che gli ASU dell’ASP 7 di Ragusa a breve firmeranno il contratto di stabilizzazione. Una categoria di lavoratori per molto tempo trascurata e dimenticata da molti nel corso degli anni e che oggi, grazie al costante supporto e al lavoro instancabile della DC, finalmente riceve il meritato riconoscimento! Personalmente con oltre trentacinque anni di esperienza lavorativa in qualità di assistente sociale presso l’ASP 7 di Ragusa e politicamente già Assessore ai servizi sociali durante la prima legislatura dell’allora Sindaco Ignazio Abbate e attualmente impegnata come consigliera comunale di maggioranza nella legislatura guidata dall’attuale Sindaco, posso dire di avere avuto numerose occasioni di interazione e collaborazione con i lavoratori ASU, in quanto rappresentano la gran parte del personale amministrativo dell’ASP e non solo. Nel corso di tutti questi anni ho potuto apprezzarne l’impegno, la dedizione al lavoro, motivo per cui ho sempre sostenuto e sollecitato la loro richiesta di stabilizzazione, portando la questione all’attenzione del nostro onorevole Ignazio Abbate fin dai suoi primi passi come candidato a deputato regionale. Con lui abbiamo condiviso e discusso questa problematica durante diversi incontri e dibattiti e oggi, grazie alla sua determinazione e tenacia e al supporto della squadra della DC regionale e locale siamo finalmente riusciti a ottenere questo importante risultato! Come consigliera comunale mi ritengo pertanto soddisfatta del risultato ottenuto dal nostro Onorevole, soprattutto perché finalmente si potrà garantire a questi lavoratori una prospettiva di vita più tranquilla e serena, ponendo fine a una situazione di precariato che perdura da troppi anni. Un traguardo importante non solo per gli ASU, ma anche per l’ASP 7 di Ragusa, che potrà beneficiare appieno della professionalità di questo personale, al fine di migliorare sempre più i servizi offerti ai cittadini. Ringrazio altresì tutti i vertici dell’Azienda sanitaria di Ragusa per il lavoro compiuto e tutti coloro che hanno contribuito in vario modo a raggiungere questo importante traguardo. Auspico, che anche tutte le altre Amministrazioni recepiscano in tempi brevi la norma e si attivino celermente a predisporre tutti gli adempimenti necessari al fine di stabilizzare questo personale, evitando così ulteriori ed inutili attese … e la Politica avrà il compito di vigilare!

