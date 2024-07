Modica. Antonino Spatola ha vinto l’8° Trofeo “Memorial Raffaele Denaro”

Antonino Spatola si è aggiudicato il “Memorial Raffaele Denaro” di corsa, giunto alla sua ottava edizione, organizzato dall’ASD “Il Castello Città di Modica”, nell’ambito dell’Urban Trial Crisci Ranni”, e svoltosi in Via Fontana, con partenza ed arrivo all’interno del Parco Urbano “Padre Rosario Basile”. Il Trofeo è dedicato dal 2016 al compianto ispettore di Polizia Locale, Raffaele Denaro, prematuramente scomparso nel 2011. Fatalità del caso, ad aggiudicarselo è stato un ex agente della Polizia di Stato, classificatosi 37°. Il riconoscimento, infatti, viene assegnato all’atleta che si classifica in quella posizione, ovvero il numero di matricola del collega deceduto. A premiare Spatola, presente il comandante Rosario Cannizzaro, è stata la vedova, Signora Sarina Giurdanella, che, insieme ai figli, hanno donato un prezioso piatto in ceramica. Per la cronaca, un altro ex ispettore di Polizia Locale, Enzo Di Raimondo, è stato protagonista dell’evento sportivo, classificandosi al secondo posto nella Categoria S.M. 65.

