Vittoria. Sventati furti in deposito fitosanitari e di un mezzo MT

La notte scorsa, ignoti malintenzionati, manomettendo la rete di recinzione perimetrale, si introducevano nel perimetro esterno di un deposito di agrofarmaci a Vittoria.

La loro presenza veniva rilevata dall’antifurto e immediatamente venivano inviate per il controllo, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria.

La sala operativa dell’Istituto di Vigilanza, allertava anche i responsabili dell’azienda ed i Carabinieri, subito intervenuti.

Sul posto, nessuna presenza sospetta, i malviventi si erano dati alla fuga, lasciando solo i segni del loro passaggio, ma non riuscendo a rubare nulla.

Venivano fornite ai militari dell’Arma, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per le indagini.

Notte movimenta per le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, infatti successivamente, si attivava l’antifurto silenzioso installato su un mezzo MMT sostato all’interno di un’altra azienda agricola di Vittoria.

Tempestivamente, le Guardie Giurate della sala operativa dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, avvisavano il proprietario del mezzo ed i Carabinieri di Vittoria.

Pochi minuti dopo, raggiunta la sede dell’azienda, insieme ai militari dell’arma, si notavano alcuni cavi elettrici del mezzo manomessi, ma nessuno nelle vicinanze.

L’antifurto del mezzo aveva perfettamente funzionato, bloccando l’avviamento, allertando la sala operativa dell’Istituto di Vigilanza e impedendone il furto.

