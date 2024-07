Sabato prossimo la 29^ edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”

Sabato prossimo, 27 luglio, alle 20, Piazza Libertà a Ragusa ospiterà la 29^ edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”. Tra i premiati di quest’anno spicca Corinna Carbone, manager di rilievo nel settore delle risorse umane, la cui carriera si è sviluppata con successo tra l’Italia e gli Stati Uniti. Di origine ragusana, Corinna ha trascorso la sua adolescenza a Ragusa, coltivando la passione per lo sport e la danza. Dopo gli studi superiori, si iscrive alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere a Pisa, dove sviluppa anche un forte interesse per il giornalismo. Attratta dalle culture e lingue straniere, dopo la laurea con il massimo dei voti, viene selezionata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con una borsa di studio. La sua carriera inizia all’Eni a Milano nel settore delle pubbliche relazioni, dove può conciliare la conoscenza delle lingue con le competenze giornalistiche. Un evento significativo nella sua vita è la donazione di un rene al padre, che la porta a tornare a Ragusa, lavorando come giornalista per l’emittente Telenova e insegnante di lingue presso scuole private. L’Eni le offre di continuare il lavoro da Ragusa, ma Corinna sceglie di tornare a Milano per seguire la sua passione per le risorse umane. Nel capoluogo lombardo sviluppa una carriera ricca e variegata, occupandosi di gestione dei talenti, relazioni sindacali, change management e comunicazione. Con responsabilità crescenti in Italia e all’estero, lavora presso le diverse sedi dell’Eni. Nel 2005 si trasferisce in Olanda, lavorando per il consorzio Eni Agip Kco, e successivamente viaggia tra Africa e Medio Oriente per seguire progetti di investimento. Nel 2012, accetta una nuova sfida a Houston, negli Stati Uniti, dove diventa dirigente nel settore delle risorse umane. Durante la pandemia, Corinna decide di espandersi ulteriormente nel mercato americano, entrando nel 2021 nella Federal Reserve Bank di Dallas come vice presidente delle Risorse Umane. Un impegno complesso che la vede sempre in prima linea. Nel 2022, accetta una nuova sfida come responsabile delle risorse umane in una start-up nel settore della sostenibilità ambientale, attiva nello smaltimento dei rifiuti industriali e nell’economia circolare. Questa azienda in forte crescita le permette di mettere in pratica tutte le competenze maturate durante la sua carriera. Corinna ha ricevuto numerosi riconoscimenti, incluso il prestigioso premio tra i migliori 100 HR leader negli Stati Uniti. Partecipa attivamente a iniziative universitarie per supportare i giovani e tiene conferenze su tematiche legate alle risorse umane. La storia di Corinna Carbone è un esempio di come dedizione, curiosità e passione possano portare a una carriera di successo a livello internazionale. Sabato prossimo, a Ragusa, sarà celebrato il suo straordinario percorso professionale durante la cerimonia del Premio “Ragusani nel Mondo”, l’attesa manifestazione che tra l’altro precederà il concerto gratuito dei “Cugini di Campagna”, ospiti musicali dell’evento.

