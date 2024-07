Vittoria. Protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free

È stato firmato a Palazzo Iacono il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e l’associazione Plastic Free. La firma è avvenuta nella sala degli specchi “Ubaldo Balloni”, alla presenza del Sindaco Francesco Aiello e della referente dell’associazione Michela Scollo. Si tratta di un rinnovo dell’accordo stipulato anni addietro con l’obiettivo di avviare campagne di sensibilizzazione e informazione sulla pericolosità della plastica e sui rifiuti in generale, organizzando giornate dedicate alla pulizia di alcune zone del territorio.

“La salvaguardia del territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale costituisce una delle missioni specifiche del programma di questa amministrazione. Ecco perché condividiamo a pieno le ideologie e i progetti di Plastic Free” – ha commentato il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello.

L’associazione Plastic Free, nota per il suo impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica, continuerà a collaborare con il Comune di Vittoria per promuovere iniziative volte alla protezione dell’ambiente e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Tra le attività previste, vi saranno campagne educative, eventi di pulizia delle spiagge e di alcune zone del territorio.

Con questa rinnovata intesa, l’amministrazione comunale di Vittoria ribadisce il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nel coinvolgimento attivo dei cittadini per un futuro più sostenibile

