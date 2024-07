Piazza Giordano Bruno a Vittoria tornerà al suo antico splendore

Oggi si è svolta, a Palazzo Iacono, la conferenza di servizio per l’approvazione del progetto di restauro della Fontana dei Tritoni di Piazza Giordano Bruno, vandalizzata la notte di Capodanno. Alla riunione era presente il Dottor Antonio De Marco soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa. A sostenere questo importante intervento, in maniera assolutamente gratuita, sono l’architetto Angelo Dezio e l’architetto Domenico Buzzone, già Direttore del parco Archeologico di Kamarina, che hanno messo a disposizione la propria esperienza professionale e un gruppo di cittadini vittoriesi che finanziera l’intera opera.

“Sin da subito abbiamo avuto la collaborazione di tutti per ripristinare un’antica e storica fontana che, in città, ha segnato delle tappe importanti nella storia della nostra collettività. Sono davvero contento di aver ricevuto tanti consensi” – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

“La fontana di Piazza Giordano Bruno, un tempo piazza San Biagio, simbolo storico e artistico della città,- ha proseguito il Sindaco- tornerà al suo antico splendore grazie all’impegno congiunto delle istituzioni e della comunità locale. Questo intervento rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra cittadini e professionisti possa contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città”.

