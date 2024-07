Crypto e blockchain arrivano nel settore dei casinò online

Il settore dei casinò online ha recentemente dato il benvenuto ad una nuova rivoluzione tecnologica, ancora una volta in salsa digitale, grazie all’introduzione delle criptovalute e della tecnologia blockchain. Queste innovazioni stanno cambiando, in modo radicale, il sistema di base che queste piattaforme utilizzano per concedere agli utenti la possibilità di svagarsi con il gambling. Ci sono infatti svariati vantaggi legati all’uso delle criptomonete e della rete blockchain, fra cui troviamo la rapidità nelle transazioni e il fattore sicurezza. Si tratta quindi di un argomento che merita di essere approfondito.

Cosa sono e come funzionano i casinò con crypto?

I casinò che operano utilizzando le criptovalute rappresentano un’interessante combinazione tra il mondo del gambling e l’universo delle monete digitali. Ma cosa sono esattamente e come funzionano? In sostanza, si parla di piattaforme di gioco d’azzardo online che accettano anche le valute digitali come metodo di deposito. Le più comuni includono crypto piuttosto note come i Bitcoin, gli Ethereum e i Litecoin, anche se ogni anno emergono nuove criptomonete.

Il funzionamento di questi casinò è tutto sommato semplice: gli utenti possono depositare le già citate criptovalute nei propri conti sulla piattaforma scelta, puntare sui giochi preferiti e ritirare le vincite usando, ancora una volta, le crypto. Un aspetto cruciale che differenzia questi casinò dai portali web tradizionali è la decentralizzazione legata alla blockchain. Questa tecnologia non solo garantisce delle transazioni veloci (spesso istantanee), ma anche un livello di sicurezza superiore.

Il motivo è legato al fatto che la blockchain rappresenta un registro all’interno del quale vengono segnate tutte le transazioni. Un sistema che, grazie al suo elevato livello crittografico, rende molto difficile qualsiasi intervento il cui fine è la modifica o la contraffazione di tali dati. In altre parole, grazie alla blockchain si riduce in maniera drastica il rischio di frode. Va poi detto che molti casinò con crypto non si limitano alle monete digitali, ma accettano anche le valute classiche (come gli euro). Questo fattore, ovviamente, aumenta ancor di più la versatilità di tali piattaforme.

Gli altri vantaggi dei casinò con criptomonete

Come anticipato, le criptomonete lavorano sulla rete blockchain, il che rende i depositi e i prelievi molto più rapidi rispetto alle tradizionali valute bancarie. Ma i benefici legati alle crypto vanno ben oltre. L’utilizzo di queste valute, infatti, aiuta a bypassare le restrizioni geografiche e permette agli utenti di sfruttare servizi altrimenti inutilizzabili. Per non parlare poi delle commissioni sulle transazioni che, grazie alle criptomonete come i Bitcoin, sono quasi del tutto assenti.

Da non sottovalutare il fatto che, potendo caricare i propri fondi tramite le crypto, gli utenti iscritti non devono inserire sulla piattaforma i dati della propria carta di credito. Si tratta di un altro fattore che, ancora una volta, premia l’aspetto della sicurezza informatica, mettendo al riparo i giocatori dalle potenziali truffe o dalla fuga di informazioni legata a qualche eventuale falla o bug nel portale. Per il resto, il meccanismo alla base dei casinò con crypto resta sostanzialmente lo stesso. Vuol dire che l’utente deve registrarsi, aprire un conto di gioco, effettuare un deposito, iniziare a giocare e – una volta raggiunto il payout – ritirare il frutto delle proprie vincite.

Poi, bisogna considerare la diffusione delle criptomonete, che in Italia vengono attualmente utilizzate da oltre 3,6 milioni di italiani, stando ad una notizia pubblicata su ANSA e ripresa da uno studio del Politecnico di Milano. Inoltre, si parla di un mercato in forte crescita, che al momento vale ben 38 milioni di euro nella Penisola. Infine, negli ultimi anni sono aumentati anche i progetti legati alle criptomonete, con un incremento del +19%.

Quali giochi troviamo nei casinò con crypto?

Anche in questo caso, la situazione è quasi identica a quella dei casinò online tradizionali. I siti di gioco con crypto, infatti, ospitano un pacchetto di passatempi digitali molto variegato, che include ad esempio il blackjack, la roulette e il poker. Non mancano ovviamente le slot machine, che rappresentano uno dei punti forti di qualsiasi casinò online, e quelli che operano con le criptovalute di certo non fanno eccezione.

Oltre ai tradizionali giochi da tavolo in versione software e alle slot machine, i casinò con crypto spesso mettono a disposizione anche i giochi live con croupier, proponendo un’esperienza che mira a replicare l’atmosfera e l’interazione di un casinò fisico. Un altro aspetto interessante riguarda i giochi provably fair, resi possibili proprio grazie alla tecnologia blockchain. Questa caratteristica permette ai giocatori di verificare in modo indipendente la correttezza di ogni partita, riducendo ulteriormente la possibilità di incorrere in frodi. Ciò, ovviamente, aumenta la fiducia che i giocatori ripongono in una determinata piattaforma di gambling.

Infine, molti di questi casinò presentano anche i classici bonus di benvenuto con o senza deposito, insieme alle altre facilitazioni generalmente presenti anche nei portali senza criptomonete.

