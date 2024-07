A Pozzallo nasce il gruppo consiliare di “Forza Italia”

Nasce il gruppo consiliare di “Forza Italia” in seno al Consiglio Comunale di Pozzallo. A dare notizia dell’avvenuto passaggio, il consigliere comunale Gianluca Agosta nel corso della Civica Assise di qualche giorno fa. Ad aderire al progetto forzista anche Barbara Sorace. I due erano stati eletti all’interno di una lista civica vicina a Roberto Ammatuna, due anni fa. Oggi il passaggio a Forza Italia.

Il partito che fu creato da Silvio Berlusconi ha avuto un risultato assai lusinghiero alle scorse Europee, a Pozzallo, con 952 voti, frutto anche del lavoro del segretario cittadino del partito, Salvatore Toscano.

“Sebbene rimaniamo nel gruppo misto – ha detto Agosta nel corso della Civica Assise – aderiamo convintamente a Forza Italia. Questa scelta non farà venir meno l’appoggio politico e programmatico avuto in campagna elettorale. Questo nostro appoggio sarà incondizionato fino a quando la sua amministrazione manterrà un assetto civico. Se dovessero mutare tali condizioni, ovviamente muterebbero anche le condizioni politiche”.

Come a dire, se il sindaco, in un prossimo futuro, dovesse entrare in un’area politica differente dal movimento forzista, Agosta e Sorace sarebbero pronti a lasciare la maggioranza. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

