A Monterosso Almo, domenica il Carnevale Estivo

Domenica prossima nel borgo montano ibleo si svolgerà il Carnevale Estivo un evento unico in tutta la provincia di Ragusa. Il borgo si “ traveste “ in festa. Infatti saranno molte le iniziative e gli intrattenimenti che coinvolgeranno tante persone dalle 17 alle 2,00 di notte . Si inizia alle 17 in piazza San Giovanni con la 1^ Sagra della pizza a taglio di vari gusti . In contemporanea da piazza Sant’Antonio si partirà con la sfilata dei Gruppi Mascherati per le vie del paese. Dalle 20 in poi sfileranno e si esibiranno in piazza San Giovanni le migliori scuole di ballo della provincia di Ragusa . Si continuerà per tutta la serata per le strade monterossane con le sculture di palloncini con selfie point in piazza

San Giovanni realizzato da più di 70 bambini dai 3 agli 11 anni, durante il progetto estivo carnival lab e party dell’associazione MilAngi un sorriso. Non mancheranno i gruppi cubani con le loro esibizioni. Sempre in piazza San Giovanni alle 21,30 Live Concert con CrystalBall che canteranno le più belle sigle dei cartoni animati e per finire dalle 23 in poi schiuma party con dj set e non con i dj locali: di cast, dj sandrix, antony tony live percussioni e julio vox.

In interessante evento, ideato e organizzato con impegno dall’’imitatore Andrea

Barone insieme alle associazioni MilAngi un sorriso e l’ Auser.

Un evento unico nel suo genere voluto da centinaia di monterossani e realizzato grazie al bilancio partecipativo del comune di Monterosso.

