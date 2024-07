Piazzale Madonna delle Grazie. Interrogazione di Spadaro

Ancora un’interrogazione del Consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, con la quale chiede al Sindaco notizie su quanto riportato ampiamente dalla stampa locale, riguardo al piazzale antistante alla Basilica della Madonna delle Grazie, che a distanza di pochissimo tempo dalla sua pomposa inaugurazione è stato di nuovo interdetto al traffico veicolare senza che ne sia stata data adeguata comunicazione alla cittadinanza. Il rappresentante del PD in consiglio comunale, chiede di conoscere le cause che hanno dato luogo alla chiusura e la presumibile durata della stessa. Allo stesso tempo, Spadaro chiede di conoscere lo stato dei lavori per creare dei parcheggi per auto lungo la via Mercé come già richiesto da una precedente interrogazione, che come al solito a distanza di tempo è rimasta senza alcuna risposta.

