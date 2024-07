I ladri a Modica prendono di mira Casa Quasimodo e un negozio

Continuano i furti e gli scassi nel centro storico di Modica. Dopo l’ufficio turistico, il museo “Sifilicomio Campailla”, la scuola Santa

Marta, il magazzino di San Nicolò Inferiore di Via Grimaldi, il ristorante stellato “Accursio” e vari negozi di Modica bassa, questa volta è toccato al museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo” e al negozio “Forma Critica”, situato addirittura di fronte al Duomo di San Pietro, sito Unesco della città. La notte scorsa i malviventi hanno

scavalcato indisturbati il portone d’ingresso della Casa Natale di Quasimodo, danneggiando una finestra nel tentativo, fallito, di introdursi

nel sito turistico. Meno fortunato è stato il negozio “Forma Critica”, dove è stato rubato il registratore di cassa.

La situazione è diventata insostenibile per gli esercenti e i residenti, che da mesi segnalano i fenomeni delinquenziali, lo spaccio di stupefacenti in pieno centro storico e l’assenza di un sistema di videosorveglianza che possa, quantomeno, fungere da deterrente contro i

continui atti vandalici e i vari reati. La stagione turistica è in pieno svolgimento e Modica, città ad alta vocazione turistica, non può restare ancora indifferente alla situazione critica e scandalosa del suo centro storico.

