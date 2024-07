Blackout Marina di Ragusa. Il punto del Sindaco Cassì

Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì fa il punto riguardo ai disservizi causati dal distacco di energia elettrica, che negli ultimi giorni hanno colpito Marina di Ragusa creando disagi ai residenti e seri danni ad esercenti e commercianti.

Ovviamente le interlocuzioni tra un Comune ed Enel sono continue, e di nuovo in questi giorni ci siamo rapportati con i responsabili dell’azienda per sollecitare soluzioni strutturali e definitive. È evidente, prosegue Cassì, che i problemi si manifestano nei periodi di aumento esponenziale dei consumi e di massimo surriscaldamento delle reti, ma a monte, occorre intervenire su un sistema infrastrutturale ormai evidentemente insufficiente.

Già da tempo abbiamo infatti chiesto ad Enel di potenziare la rete di Marina di Ragusa, che in estate serve un numero enorme di abitazioni, di strutture ricettive e di attività commerciali; ma i lavori, avviati e nei cui cantieri non è raro imbattersi, non sono ancora stati completati. Si tratta infatti di un intervento complesso, da realizzare in un’area ampia cercando di ridurre al minimo i distacchi di elettricità che comporta.

Al momento Enel ha comunque garantito una presenza capillare di squadre di intervento, così da ridurre al minimo i tempi di ripristino.

Resta ovviamente valido il principio di legge per cui chi ha subito danni documentabili dall’interruzione del servizio può richiedere a Enel il relativo risarcimento”.

