Compiacimento del Sindaco per l’importante nomina dell’assessore Facello

Sul compiacimento del Sindaco Monisteri per la nomina dell’ assessore alle Politiche sociali, Chiara Facello, nel Comitato consultivo per i servizi socio-assistenziali della Regione Siciliana, qualcuno ha storto il naso, sarà sincero questo compiacimento oppure è stata una forzatura. Sicuramente, una nomina di prestigio per l’ amministrazione e soprattutto per la città, ma questo lo diciamo noi, con sincerità e convinzione. Il Comitato Consultivo per i Servizi Socio-Assistenziali è un organismo fondamentale nelle azioni legate alle politiche sociali della Regione Sicilia e si occupa, tra le altre cose, dello schema del Piano triennale dei servizi e di predisporre gli schemi di convenzione, gli standard dei servizi e i piani di formazione e aggiornamento del personale. Chiara Facello, è una dei due unici assessori dei 391 comuni siciliani, a far parte dell’organismo certificato dal documento firmato dall’assessore regionale Nuccia Albano lo scorso 10 luglio. La nomina della Facello, attesta l’ottimo lavoro sin qui fatto nel settore dei servizi sociali. Il Comitato consultivo per i servizi socio-assistenziali della Regione Siciliana é un organismo composto da dieci figure di alto profilo in rappresentanza delle associazioni operanti in Sicilia, dei comuni e dell’Unione Nazionale degli Enti di Beneficenza e Assistenza, ed è composto fra gli altri, dai vertici dell’ANCI Sicilia a cominciare dal suo presidente Paolo Amenta, dalle Autorità Garanti per l’Infanzia, l’Adolescenza e per le Persone con disabilità, docenti universitari e figure di primo piano nell’universo dei servizi sociali. L’augurio sincero all’assessore Facello, espressione del nostro territorio, a proficuo vantaggio per l’intera comunità siciliana in un ambito così delicato e importante come i servizi socio-assistenziali”.

