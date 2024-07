Scicli, discarica di inerti a Trippatore. “No” di Marco Lopes

Un no secco, senza se e senza ma. Per l’area di contrada “Trippatore”, scelta per insediare una discarica di inerti non è assolutamente adatta. A dirlo è il consigliere comunale, della

lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes in una nota manifesta preoccupazione e la necessità di chiarimenti.

“Da alcune testate giornalistiche – afferma Lopes – in data 24 gennaio 2024 è stato pubblicato un articolo su un potenziale pericolo di inquinamento ambientale nell’area del Trippatore a Sampieri, intitolato “La cava delle incertezze. A Sampieri tornano le preoccupazioni per i danni ambientali che potrebbero arrivare dall’area di “Trippatore”.

L’articolo ha suscitato profonde preoccupazioni tra i residenti e tra gli investitori della zona (nell’area interessata sorgono una decina di attività di B&B e villaggi turistici) che hanno

scelto di operare a Sampieri, caratterizzata dalla sua bellezza naturale e incontaminata”.

“Le osservazioni – continua Lopes – che facciamo non danno spazio ad interpretazioni diverse da quel dissenso manifestato già dai proprietari di abitazioni in questa parte del territorio. Nel presunto sito contaminato, sono stati effettuati le analisi di Concentrazione Soglia di Contaminazione CSC, e tutte le procedure di intervento previsti ai sensi del D.lgs. 152/2006 art 242 e s.s. Se sono state fatte delle valutazioni di inquinamento delle falde acquifere ai sensi del D.lgs. 152/2006 art. 243 e s.s, dato che nelle vicinanze c’è un pozzo d’acqua comunale che fornisce tutte le borgate sciclitane. Vi è l’obbligo di vigilare sulla qualità dell’ambiente circostante, controllando sarà possibile monitorare anche la discarica e le conseguenze dell’impianto sull’ambiente circostante”.

“La città di Scicli e il suo comprensorio – conclude il consigliere Lopes – con il riconoscimento della Bandiera Blu, deve rivestire una rilevante importanza ai fini del rafforzamento sul

territorio e delle grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, con la creazione di itinerari turistici innovativi, con la possibilità nella

realizzazione del progetto delle navi da crociera al Porto di Pozzallo. Favorendo al fine della transizione nel settore e sostenendo le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle loro

attività utili a favorire lo sviluppo economico-sociale”.

