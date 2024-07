ASP Ragusa: Avviso urgente per il reclutamento di medici di Pronto Soccorso e Anestesisti

Per ovviare alla carenza di personale, l’ASP di Ragusa ha indetto un Avviso pubblico urgente per il reclutamento di medici specializzati nelle discipline di Medicina di Emergenza Urgenza e Anestesia e Rianimazione. Si tratta di incarichi di natura libero-professionale per i quali non è richiesto alcun vincolo di subordinazione. Possono concorrere le figure in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso, che rimarrà aperto fino al prossimo 31 dicembre 2024. L’attività libero-professionale resa in favore dell’Azienda non potrà superare le 38 ore settimanali. Tutte le informazioni, ivi comprese le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito www.asp.rg.it (Sezione Bandi e Concorsi).

