Black out a Marina di Ragusa. Chiesta unità di crisi

“Alcuni quartieri di Marina di Ragusa, specialmente quelli più centrali, sono rimasti sprovvisti di elettricità per parecchie ore dalla giornata di ieri e sino alle prime ore di questa mattina. Altre zone, invece, sono tuttora, martedì mattina, senza corrente elettrica. Una condizione che ha causato e che sta causando non pochi disagi ai residenti, ai villeggianti e ingenti danni economici agli operatori commerciali, specialmente quelli operanti nel settore della ristorazione”. Lo dicono i consiglieri comunali di Ragusa Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami. “Come più volte ribadito – aggiungono i tre – alcuni servizi, tra cui quello in questione, sono insufficienti a garantire copertura alla popolazione, notevolmente incrementata, durante la stagione estiva. Così come per l’emergenza idrica, occorrerebbe indire una unità di crisi alla presenza del sindaco e del prefetto, con attori come la protezione civile e gli operatori dei servizi in questione, per porre intanto rimedio con gruppi elettrogeni alla situazione emergenziale. Ci poniamo in una posizione di collaborazione, raccogliendo già da ieri le segnalazioni sui quartieri sprovvisti di elettricità e riportando le stesse agli organi competenti che riferiscono di avere lavorato senza sosta al ripristino. Occorre infine programmare una volta per tutte dei lavori di implementazione della rete elettrica affinché simili disagi non si ripresentino più in futuro”.

