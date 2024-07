Csen. Danza accademica, risultati fruttuosi per le allieve iblee

Gli esami delle allieve iscritte all’Accademia nazionale di Belgrado “Lujo Davico” hanno concluso un periodo di studio intensivo di danza classica e contemporanea che ha avuto come cornice l’Asd centro studi danza Mila Plavsic di Ragusa affiliata al comitato provinciale Csen Ragusa. Protagonisti una cinquantina di allievi non solo dell’Asd Csd Mila Plavsic ma anche provenienti da diverse scuole della provincia, che hanno seguito le lezioni tenute dai maestri serbi Jelena Cirica e Vladimir Cubrilo. A sostenere gli esami, invece, tredici giovani allieve dell’Asd centro studi danza di Ragusa diretta dai maestri Rita Gurrieri e Vladan Jovanovic e della Asd “La Scuola di Mila” di Santa Croce Camerina diretta dai maestri Antonio Cascone e Vladan Jovanovic.

Il tutto è stato reso possibile grazie ad un accordo stipulato già da due anni tra la sede di Ragusa e la suddetta accademia tramite il quale le allieve che vogliono intraprendere un percorso accademico possono sostenere gli esami fino al quarto anno, previa selezione ed appropriata preparazione, presso la sede dell’Asd Csd Mila Plavsic, alla presenza di una commissione esaminatrice. Quest’anno gli esami, dal primo al terzo anno, si sono svolti alla presenza della maestra Jelena Cirica, vicedirettrice dell’Accademia di Belgrado e tutor dell’intero progetto, e della maestra Marija Vucurevic, insegnante anch’ella presso l’accademia, e sono stati brillantemente superati dalle giovani allieve. “Davvero un’attività encomiabile – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che, nell’ambito della danza accademica, mette in rilievo la qualità di questa realtà. Faccio i miei complimenti ai maestri Gurrieri e Jovanovic per la qualità dell’attività portata avanti e sono certo che tra non molto raccoglieremo ulteriori preziosi frutti di questa brillante azione formativa”.

