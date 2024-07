Deve scontare pene per vari reati. Vittoria, arrestato 39enne

Nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile di Ragusa unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha tratto in arresto un pregiudicato trentanovenne – in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali.

Tale provvedimento condanna in via definitiva il trentanovenne alla pena della reclusione a 6 anni e 9 mesi per i reati di rapina aggravata dall’uso delle armi, estorsione aggravata in concorso e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per tali fatti delittuosi commessi tra i mesi di giugno e luglio del 2011 – scaturiti nel 2012 nelle operazioni di polizia condotte dalla Squadra Mobile di Ragusa, denominate “ON THE BEACH” e “ON THE BEACH 2” – fu arrestato proprio il trentanovenne unitamente ad altri sodali facenti parte dell’organizzazione di stampo mafioso che era appunto dedita alla commissione di estorsioni ai danni di numerosi commercianti e di efferate e violente rapine.

Pertanto, divenuta definitiva la condanna l’uomo è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e condotto presso gli uffici della Squadra Mobile per dare esecuzione al provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Espletate le formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

