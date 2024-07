Giulia Cappello della Motyka Modica in nazionale per i mondiali di Pesaro

Impegno, costanza negli allenamenti e determinazione. Sono gli ingredienti principali di Giulia Cappello che le permetteranno di coronare quello che a molti poteva apparire come un sogno.

L’allieva della Motyka Modica, infatti, insieme a Gaia Allegro della Discobolo Sciacca, faranno parte della Nazionale Italiana Juniores di ginnastica aerobica che dal 20 al 22 settembre parteciperà al campionato mondiale nella categoria “Age Group”.

Una convocazione più che meritata che premia l’impegno non solo di Giulia, ma di tutto l’ambiente Motyka che ha fatto si che questo avvenisse, grazie anche alla collaborazione della famiglia.

Una convocazione che servirà da sprone alle compagne di palestra di Giulia Cappello, che hanno potenzialità che non sono ancora riuscite a mettere in evidenza.

“Dovrei iniziare parlando della mia irresistibile fissazione per questa disciplina e veder materializzarsi l’obiettivo, credo sia un sogno che ogni istruttore desidera realizzare nella propria carriera – spiega con soddisfazione Maria Stella Vittorio -. Questo lo devo a Giulia che nel lontano 2018 è entrata a far parte del gruppo agonistico da subito aiutata e sostenuta dalla famiglia, perché io da sola, lei da sola, non avremmo potuto. Gli ingredienti ci sono, l’audacia pure e si lavora ciecamente aspettando poi che “la fortuna aiuti l’audacia”. Così -continua – abbiamo iniziato a lavorare con i “paraocchi” per imparare e migliorare e così è stato per anni e anni. Poi la fortuna che come dice il proverbio aiuta gli audaci ci ha baciati facendoci incontrare le persone giuste al momento giusto. Quelle persone che amano il proprio lavoro e che sanno cogliere i frutti del nostro, ma soprattutto che hanno saputo leggere l’amore per l’aerobica nei nostri occhi, nei nostri gesti , nelle mie “ossessive” domande affamate di sapere sempre di più, perché io, Giulia, la famiglia, il lavoro, i desideri da soli non bastano, ma abbiamo avuto il bisogno di incontrare delle belle persone che hanno creduto in noi. Ora il nostro sogno è diventato realtà e siamo qui a ringraziare chi ha creduto in noi, con tutta la mia gratitudine. Niente è dato per scontato – sottolinea Maria Stella Vittorio – ma voglio dire grazie a Luisa Righetti, direttore tecnico nazionale, a Arianna Ciucci, responsabile Nazionale della squadra Italia Junior A e Junior B e grazie a ogni altro tecnico o collega che mi ha aiutata in questi anni, ma soprattutto– conclude Maria Stella Vittorio – ringrazio lo staff Motyka per avermi dato fiducia e sostegno”.

Venerdì, Giulia Cappello accompagnata da staff e dirigenti della Motyka Modica è stata ricevuta a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri che ha voluto complimentarsi per il traguardo raggiunto e allo stesso tempo fare un grosso in bocca al lupo alla giovane atleta in vista del Mondiale di Pesaro.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto dopo pochi anni di attività anche da parte dei dirigenti del sodalizio modicano che sta portando avanti sul territorio questa disciplina e sta forgiando delle atlete che si spera prossimamente possano ambire a traguardi sempre più prestigiosi.

“Siamo sul territorio modicano dal 2011, abbiamo visto crescere tante ginnaste e ottenuto tanti risultati che ormai fanno parte del nostro bagaglio sportivo – dichiara Arianna Melilli – ma non ci sono parole per esprimere la gioia di questo nuovo risultato ottenuto da Giulia Cappello. È stata una convocazione inaspettata, ma sicuramente cercata, voluta e soprattutto meritata, perchè – continua – Giulia insieme a Maria Stella non hanno mai mollato neanche per un secondo neanche nei momenti più grigi. Hanno fatto tanti i sacrifici perchè “la Sicilia nello sport è troppo penalizzata” e quando riesci a raggiungere questi traguardi importanti si può solo essere grati e riconoscenti a tutto quello che è stata in questi anni la Motyka. Ora – conclude Arianna Melilli – si va ai Mondiali e da modicana, non posso che essere orgogliosa e ringrazio tutti quelli che hanno permesso che un nostro sogno si avverasse”

