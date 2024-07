“Scuole aperte per il territorio”, oltre 260 mila euro per 4 scuole modicane

”Oltre 260 mila euro per quattro istituzioni scolastiche modicane che usufruiranno dei fondi messi a disposizione dal bando regionale “Scuole Aperte per il territorio”. In pratica un decimo di tutti gli istituti siciliani beneficiari si trovano a Modica, unica città della provincia di Ragusa presente nell’elenco. Questo grazie anche alla piena collaborazione offerta dal Comune di Modica attraverso il locale Assessorato all’Istruzione che tramite l’Assessore Facello si è messo a disposizione delle scuole per la compilazione del progetto da presentare. Ne dà notizia l’Onorevole Ignazio Abbate che si rallegra per il risultato ottenuto dai quattro istituti, tre di scuola media inferiore (C.Amore, S.Marta – Ciaceri, Raffaele Poidomani) ed uno di scuola media superiore (Galilei – Campailla). “Non posso che essere contento che ben quattro progetti stilati dalle scuole modicane siano stati ammessi a finanziamento, anche se nel contempo avrei sperato di trovare qualche altro istituto presente in altri comuni iblei. E’ stata indubbiamente proficua la collaborazione tra segreterie scolastiche e Assessorato comunale all’Istruzione che ha fatto sì che venissero elargiti questi fondi molto importanti. La Regione Siciliana, attraverso l’avviso, ha inteso prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa; supportare gli studenti in situazione di difficoltà nel loro percorso scolastico e favorire un approccio didattico inclusivo; favorire il coinvolgimento progettuale e la partecipazione attiva della comunità studentesca al progetto; favorire l’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione. Grazie a questo aiuto potranno essere organizzati laboratori tematici per l’approfondimento della capacità linguistiche ma anche di teatro, musica e sport”.

