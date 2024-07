Finalmente torna fruibile piazza Mediterraneo. Ma……

Finalmente il miracolo. Dopo i tanti, troppi, tira e molla, ieri è stata finalmente aperta e resa fruibile piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Pazienza, se siamo già a stagione abbondantemente iniziata, ma come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Anche se adesso, pare che i commercianti di Marina di Modica battono cassa. Chi li risarcisce del danno subito? Anche la CNA prende le loro difese e chiede una maggiore attenzione per coloro che hanno subito notevoli disagi, magari con l’abbattimento della tassa relativa all’occupazione suolo pubblico e la riduzione della tari, per un giusto risarcimento dovuto alla mancanza di una seria programmazione dei lavori, che dovevano essere consegnati ai primi di giugno. Certo, sarebbe stato meglio, non annunciare la data, comunicando che entro il 2 giugno la piazza sarebbe stata resa fruibile con netto anticipo rispetto alla data di consegna. Anche perché, certi proclami, quando non sia ha la certezza, bisognerebbe evitarli, altrimenti si finisce col rimediare solo bruttissime figure, oltre a prestare il fianco a chi gode delle “disgrazie” altrui. Tra l’altro, sono già cominciate altre critiche, la piazza piace, ma non a tutti, anzi in tanti sono preoccupati per la sicurezza dei bambini e dei pedoni in genere, ma non solo. Purtroppo, si sa, le critiche ci sono state e ci saranno sempre, anche se spesso qualcuno sembra se li va a cercare da solo. Buona estate a tutti!

Salva