Incidente a Lentini. Muore un 16enne. Grave l’amico di 13 anni

Muore a soli sedici anni Salvo Oliva, vittima di un incidente stradale avvenuto, ieri sera, a Lentini. Lo studente frequentava la 3G del Liceo Scientifico “Gorgia – Vittorini”.

Secondo i primi accertamenti, il ragazzo viaggiava con un un amico di 13 anni a bordo di uno scooter e stava percorrendo Via Solferino per immettersi in via Agnone, quando, per cause da stabilire, è stato investito violentemente da una Wolksvagen Polo condotta da un cinquantenne di Villasmundo.

L’impatto è stato violentissimo e i due ragazzi sono stati sbalzato dal sellino cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente dell’auto è fuggito a piedi abbandonando la vettura in via Macello. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Lentini e del nucleo operativo della compagnia di Augustale e le ambulanze del 118, che hanno trasportato il 16enne all’ospedale, dove è deceduto per le gravi ferite riportate. Il 13enne è in prognosi riservata. I militari dell’arma hanno avviato le indagini e sottoposto a sequestro i due mezzi. Il conducente della Wolksvagen Polo è stato indagato dalla Procura per omicidio stradale.

