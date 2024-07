7 luglio è la giornata mondiale del Cibo degli Dei

Il 7 luglio si celebra la giornata mondiale del cibo degli dèi, non solo un alimento gustoso e con notevole potenziale per la salute ma anche la materializzazione di una memoria che riflette diverse pratiche culturali nel mondo.

La civilizzazione del cioccolato attraversa l’Europa, il continente che ha creato un’immensa armonia tra diverse città e la molteplice versatilità del cioccolato che si è materializzata in itinerari di enorme impatto emozionale creando intense esperienze sensoriali.

La cultura del cioccolato marca gli eventi storici collegati alla “scoperta” del nuovo mondo e aiuta a narrare la memoria dell’identità europea e in particolare quel patrimonio longevo di conoscenze e tradizioni.

L’Associazione The Chocolate Way, il primo network internazionale dedicato al cioccolato che celebra la cultura, la tradizione e la storia dei distretti storici del cioccolato a livello europeo, i cui membri sono attualmente enti di diversa natura (Camere di Commercio, imprese manifatturiere, musei, associazioni ecc.)europei ed extraeuropei (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Lituania, Azerbaigian, Israele, Croazia, Svizzera, e Malta) si impegna per valorizzare il cioccolato come patrimonio culturale, ricordando che nelle sue varie forme, bevanda, cibo o medicina, ha contribuito alla cooperazione culturale sia tra i paesi europei che tra l’Europa e i paesi dell’America Latina.

