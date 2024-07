Macello Comunale di Modica. FLAI chiede intervento del Prefetto

La Flai CGIL chiede l’intervento del Prefetto di Ragusa sulla problematica del “Macello comunale”, ovvero un servizio pubblico del Comune di Modica, affidato in gestione di natura privatistica all’ Azienda, “La Contea Macellazione”. Lo scorso 25 maggio, il Comune, con apposito provvedimento, ha revocato l’affidamento del servizio alla società privata a seguito di un provvedimento di sospensione adottato dell’Asp di Ragusa per alcune inadempienze rilevate nel corso di ispezioni.

“Fermo restando che non è nostro intendimento entrare nel merito dei provvedimenti, che pure abbiamo letto – spiega Salvatore Terranova, Segretario generale Flai Cgil Ragusa – ci sembra doveroso appalesare il convincimento che sia necessario mettere attorno ad un tavolo le parti (il Comune di Modica, l’Azienda interessata, la Flai Cgil e l’Azienda), condizione questa che potrebbe ricreare i presupposti per fare ripartire un servizio pubblico importante per l’intero territorio e per mettere in sicurezza almeno venti famiglie sotto il profilo occupazionale. Dal giorno della revoca dell’affidamento nessun passo in avanti è stato fatto. Come Flai Cgil di Ragusa abbiamo chiesto al Comune di Modica di avviare il tavolo della trattativa per capire se ci sono le basi (e ci sono) per riavviare il servizio, ma sin qui non ha inteso provvedere, evidenziando il fatto di non ritenere essere sua competenza. E poiché i giorni passano (già è trascorso un mese) e i lavoratori si sentono abbandonati, ci sembra imprescindibile a questo punto chiedere un autorevole intervento del prefetto -conclude il sindacalista, teso a mettere in dialogo le parti, atteso che sin qui, per ragioni molteplici, non si riesce a prender in mano la gestione di una problematica di grande rilevanza sociale ed economica, che, per tutta una serie di variabili preesistenti e altre intervenute successivamente, ha assunto una fisionomia di apparente inestricabilità e complessità”.

