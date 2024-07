Vittoria. Lavori edili stagione estiva, ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, ha emanato un’ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. In considerazione delle elevate temperature estive e ai rischi connessi ai colpi di calore nel territorio di Vittoria, non sarà possibile svolgere lavori di costruzione ed edili nelle giornate in cui la temperatura supererà i 35 gradi centigradi.

Le temperature verranno rilevate quotidianamente nel sito www.sias.regione.sicilia.it

Per la riorganizzazione di lavoro su turni diversi si rimanda alla contrattazione territoriale di settore.

L’ordinanza sindacale recepisce un decreto del Ministero dell’Interno e le indicazioni dell’istituto Nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro.

