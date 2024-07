Il centrale Matani sceglie il progetto Avimecc Volley Modica

Altro colpo in entrata per l’Avimecc Volley Modica, che nelle scorse ore ha raggiunto l’accordo e si è assicurata le prestazioni del centrale Massimiliano Matani.

Classe 2002, il nuovo atleta che sarà a disposizione di coach Enzo Distefano è originario di Imperia e nonostante la sua giovane età ha già alle spalle due campionati di serie A3 con Casarano e Lecce.

“Abbiamo deciso di puntare su Massimiliano Matani – spiega il vice presidente Antonio Amore – perchè seppur molto giovane, è da due anni che gioca in serie A3 disputando soprattutto a Casarano una stagione entusiasmante. Siamo felici di averlo nel nostro roster perchè crediamo molto nelle sue potenzialità, che siamo convinti ci saranno utili per migliorare la nostra squadra come cerchiamo di fare ogni anno, avvalendoci sempre dell’esperienza dello zoccolo duro che è stato riconfermato anche per la prossima stagione. L’arrivo di giovani promettenti come Matani – continua – contribuiranno alla nostra crescita anche in prospettiva e ci aiuteranno ad migliorare le nostre qualità. Siamo fiduciosi per quello che sarà in grado di dare per raggiungere i nostri obiettivi e siamo convinti che avere la possibilità di lavorare in un ambiente sano come il nostro e sfruttando i consigli di coach Distefano e del suo staff sarà un motivo di crescita anche per lui”.

Alto 195 centimetri, Matani è dotato di un braccio molto “pesante” e potrà sfruttare la sua fisicità per dare maggiore efficacia al muro biancoazzurro.

“Una società serie e ben impostata in una direzione che mi piace, il progetto molto intrigante, l’allenatore e i nomi dei miei nuovi compagni di squadra mi hanno convinto a scegliere di venire a Modica – sono le prime parole da giocatore della Volley Modica di Massimiliano Matani – Fra l’altro sono molto amico di Daniele Buzzi che mi ha parlato molto bene dell’ambiente. Arrivo a Modica per fare bene anche se mi aspetto un campionato difficile e con il livello di anno in anno in ascesa, ma penso positivamente e se riusciremo a creare un gruppo coeso sono certo che riusciremo a centrare i nostri obiettivi e a giocarci il tutto per tutto. Ho avuto modo di parlare con coach Distefano e le sue parole mi sono piaciute molto, c’è stata subito intesa sia sul metodo di lavoro sia sulla mentalità. Il mio obiettivo è dare sempre tutto per la squadra e dimostrare che la fiducia che mi è stata accordata dalla dirigenza è ben riposta perchè punto sempre a fare meglio di anno in anno. Sono già pronto e carico per affrontare la prossima stagione e non vedo l’ora di conoscere tutti nella speranza che riusciremo a farvi gioire molto e che in molti dei nostri tifosi vengano al “PalaRizza” a fare il tifo per noi.

