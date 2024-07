Giarratana. Azione “Benessere in Comune” – BIC 2023

Approvato il progetto presentato dal Comune ibleo su dei fondi messi a disposizione del Ministero per le politiche della famiglia, destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per la realizzazione di interventi orientati al benessere dei minori di età compresa tra 7 e 14 anni.

Il progetto, che prenderà avvio nei prossimi 15 giorni, individua due azioni: “ Allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati, anche dotati di una connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche”: per questa azione è prevista la realizzazione, presso la biblioteca comunale, di postazioni studio, area ad hoc per i bambini e potenziamento dell’attività club dei lettori. “ Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio”: Per questa azione è prevista la realizzazione di tornei sportivi, un corso sui murales con successiva realizzazione e passeggiate alla scoperta del territorio.

Salva