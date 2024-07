Scontro tra centauri a Scoglitti. Uno è in prognosi riservata

Grave incidente stradale a Scoglitti, che ha coinvolto due centauri, entrambi finiti in ospedale. Si sono scontrati una moto e uno scooter. Sul posto la polizia locale di Vittoria. Le condizioni dei centauri tutte in fase di valutazione. Uno è in prognosi riservata. Si tratterebbe di un ex protagonista della vita politica cittadina. L’altro è decisamente in condizioni di salute migliori.

