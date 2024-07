Marina di Ragusa, anniversario della Finanza: encomi

Alla festa della Guardia di Finanza per ricordare 250 anni dalla fondazione, che si è svolta presso il porticciolo di Marina di Ragusa, hanno preso parte tutti i reparti delle forze d’arma in attività ma anche gli uomini in concedo. Ricchissima la presenza delle Istituzioni, rappresentate dagli uomini della politica, magistratura, di polizia, protezione civile e sindacale. Presenti un folto gruppo di militari in congedo. Durante la cerimonia il Comandante Provinciale ha ringraziato in particolare gli uomini che si sono distinti nello svolgimento di compiti e servizi porgendo loro, alla presenza delle famiglie, encomi e riconoscimenti. Fra i tanti encomi riconosciuti agli uomini in carriera, ne citiamo alcuni come il sottufficiale Giovanni Parisi e il Sovrintendente Capo Pierluigi Aquilino, appartenenti alla compagnia di Ragusa, il Luogotenente Francesco Raffetti, appartenente alla Compagnia di Vittoria, mentre Guglielmo Ugo, Maresciallo Ordinario in concedo, ha ricevuto, dalle mani del Comandante dei Carabinieri di Ragusa Carmine Rosciano, una medaglia d’oro per i suoi 30 anni di iscrizione all’ANFI( Associazione Nazionale Finanzieri Italiani) e per il continuo impegno profuso al Corpo, anche nella sua posizione di concedo. Una serata speciale di grande livello educativo, civico e culturale che ha visto la partecipazione di molte persone, proveniente da tutti i Comuni della provincia, e soprattutto la condivisione e vicinanza ai Finanzieri per il lavoro quotidiano svolto a sostegno della democrazia e garanzia del vivere civile di tutti i cittadini.

Ignazio Manenti

