Il Consigliere Civello bacchetta l’amministrazione sull’infiorata di Noto

Continua la polemica a distanza nella maggioranza al Comune di Modica. Questa volta è il consigliere Giorgio Civello, che dopo aver chiesto lumi in Consiglio comunale sulla cattiva figura che la città di Modica ha rimediato a Noto, durante la “partecipazione” all’infiorata, dimostrando scarso interesse riguardo all’invito del 09/maggio da parte del Comune di Noto, per la manifestazione, che si è svolta dal 17 al 21 Maggio. Il comune di Noto, come ha detto il Consigliere Civello, ha messo a disposizione delle casette di legno in Piazza dell’Immacolata, riservate ai Comuni della val di Noto a titolo gratuito, con l’intento di rendere il nostro territorio sempre più una “destinazione turistica unitaria”; sarebbe stato un ottimo “palcoscenico” per la promozione del nostro territorio considerato che la manifestazione ha contato la partecipazione di oltre 150.000 visitatori. Peccato che l’organizzazione del nostro stand è stata scadente, povero d’idee e di marketing oltre ad essere a part- time, erano infatti, presenti solo due ragazzi, tra l’altro non modicani, quasi in imbarazzo, avendo a loro disposizione solo qualche barretta di cioccolato e uno schermo che trasmetteva delle immagini di Modica. Non è possibile – ha dichiarato Civello – che con tutto il materiale a disposizione per la promozione dell’identità culturale e gastronomica del nostro territorio, sì riesca a fare queste figuracce. Rimane l’amarezza, perché oltre ad aver perso un’occasione per pubblicizzare la nostra città, abbiamo fatto tutti una pessima figura. In conformità a quanto successo, il consigliere Civello ha inviato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore al ramo, con il quale chiede di sapere se corrisponde a verità che l’organizzazione dello stand (allestimento, apertura ecc. … sia stata commissionata a un’agenzia di comunicazione per un importo di circa Euro 1200,00, poiché come già detto in una comunicazione precedente, l’organizzazione è stata scadente, con un’attività di marketing mediocre e non idonea a pubblicizzare la nostra città; Oltre al danno economico, ha scritto il Consigliere di maggioranza – è stato per di più creato un danno d’immagine alla nostra città. Civello, ha chiesto ufficialmente, copia del contratto stipulato con l’agenzia di comunicazione e di non procedere al pagamento del contributo pattuito, per disorganizzazione e danno d’immagine.

