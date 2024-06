Istituzione “Consulta Comunale per il Turismo”, lo chiede il consigliere Civello

Il consigliere comunale del gruppo “Democrazia Cristiana” ha chiesto al Sindaco nell’esercizio della propria funzione, che l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore con delega al turismo, attivi tutte le procedure necessarie per l’istituzione della “Consulta Comunale per il Turismo”. Civello, ha badato a fornire sia la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale che il Regolamento della Consulta, affinché i suddetti documenti siano sottoposti ai funzionari responsabili dei vari settori/servizi al fine di esprimere il parere di competenza e poi inviati al Consiglio Comunale per poterne e discutere e approvare nel corso di una seduta della Civica Assise.

