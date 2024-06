La Provincia di Ragusa a confronto con le Pro Loco iblee

La Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ha incontrato i rappresentanti delle Pro Loco della provincia di Ragusa per sollecitare l’avvio di una progettualità complessiva, che possa affiancarsi alle attività ordinarie già in corso nei rispettivi Comuni.

“Una occasione importante per capire come lavorare insieme in maniera proficua, valorizzando ulteriormente lo sforzo enorme compiuto dalle Pro Loco, già molto presenti nei rispettivi territori comunali. Vogliamo individuare una linea di intervento per veicolare l’immagine di Ragusa oltre i confini provinciali e regionali. Questo angolo di Sicilia è splendido, merita di essere pubblicizzato nel modo giusto per attrarre sempre più turisti tutto l’anno. Vogliamo essere quindi al fianco delle Pro Loco per alzare livello, fare un salto di qualità”, dichiara la Commissaria Valenti.

Nel corso della riunione con i rappresentanti delle Pro Loco di Scoglitti, Scicli, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Spaccaforno, Mazzarelli, Modica, Comiso, Pozzallo, Vittoria e Ragusa, è stato concordato di presentare un piano di azione condiviso, in logica provinciale, legato al principio di sussidiarietà.

