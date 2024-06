Ragusa in Movimento. Continue perdita di acqua in via Aldo Moro

“Via Aldo Moro, in periferia a Ragusa. Da mesi si registrano copiose perdite idriche. Si parla giustamente del fatto che, in questo periodo, a causa della grave siccità che imperversa, l’acqua è da considerare un bene molto prezioso e poi ci sono topiche da considerare molto pesanti che, a parte i disservizi, determinano dei disequilibri che è necessario resettare”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale è stato contattato dai residenti della zona i quali si sono rivolti sia al Comune sia ad Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico, ma con scarso successo.

“Ora – prosegue Chiavola – sappiamo che non è più l’ente di palazzo dell’Aquila a gestire il servizio, visto che è stato demandato tutto alla società di nuova costituzione. Ma questo non significa che l’amministrazione possa lavarsene le mani soprattutto se parliamo di un bene primario come l’acqua e soprattutto se facciamo riferimento a un periodo così delicato come questo. Ci rivolgiamo, dunque, al sindaco e all’assessore competente affinché sollecitino chi di dovere al fine di verificare la situazione e a richiedere interventi di conseguenza. E’ necessario che l’acqua continui a essere erogata con una certa regolarità e che, in più, non si verifichino queste copiose perdite idriche che fanno a pugni con la necessità di essere parsimoniosi nella gestione della risorsa riguardante l’acqua”.

