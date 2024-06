Modica, Armenia prende le distanze da FdI. Riceviamo

Ritengo doveroso un mio intervento alla luce del comunicato stampa del coordinatore cittadino di Modica di F.D.I., Marco Nanì.

Chi ha avuto modo di ascoltare i miei interventi nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Modica, sa benissimo che il fine ultimo degli stessi non era minimamente tendente a manifestare rimostranze, o comunque malumori, nei confronti dell’attuale – e sottolineo attuale – amministrazione comunale che, tra le altre cose, volente o nolente, ha messo la parola fine (o almeno è quello mi auguro) ai contenziosi civili con i fornitori di energia elettrica.

È vero, purtuttavia, che a seguito del mio intervento – con il quale, come noto, ho chiesto all’amministrazione se avesse avuto conoscenza del motivo per cui, all’epoca dell’emissione delle fatture per i consumi di energia elettrica, la precedente amministrazione non aveva provveduto al pagamento – avrei gradito, così come avrebbe certamente gradito ciascun modicano, una risposta da parte dell’amministrazione e in particolare da parte di quegli amministratori che hanno fatto parte dei precedenti governi della città.

Va da sé, quindi, che i miei ultimi interventi nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico, non devono assolutamente essere intesi nel senso di voler dar vita a “gravi lotte intestine” finalizzate, giusto per mutuare le parole utilizzate dal coordinatore di F.D.I., al “mantenimento di posizioni ed equilibri per la gestione del potere”.

Ma vi è di più.

Tutte le mie attività consiliari, in quasi un anno di lavori, hanno sempre avuto il primario obiettivo di mettere al primo posto l’esclusivo interesse della città e mai logiche personalistiche di supremazia, o pretesa alcuna, che in ogni caso mal si addicono al consigliere Piero Armenia.

Stando così le cose mi corre l’obbligo di prendere le distanze dalle frettolose conclusioni cui è giunto il coordinatore di F.D.I. Marco Nanì, non avendo mai avuto il sottoscritto pretese, velleità e/o aspirazioni – pur vantandone titolo per recriminarle – o, peggio ancora, interesse a creare disagi alla giunta Monisteri per ambire ad una poltrona a Palazzo San Domenico.

I paventati e non provati malumori cui fa riferimento la nota del coordinatore cittadino di F.D.I. devono, pertanto, essere eventualmente ricollegati ad altre circostanze e posizioni e non certo ai miei interventi consiliari tendenti, tutti, alla tanta agognata amministrazione trasparente che ciascun cittadino merita.

Tanto era dovuto per dovere di correttezza e chiarezza nei confronti della città.

Il consigliere comunale

Piero Armenia

