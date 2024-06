Tenta di lanciarsi dal ponte Costanzo Modica-Ragusa. Salvato dal suo “angelo Custode”

Un uomo tenta di suicidarsi lanciandosi dal ponte Costanzo di Modica. L’uomo dopo aver parcheggiato la sua automobile ha tentato di scavalcare le recinsione. Per fortuna ad accorgersi del tentato suicidio è stato il sottocapo della Guardia Costiera che in quel preciso momento, fortuna ha voluto che si trovasse a transitare dalla strada che collega Modica a Ragusa, fermando la propria marcia e prontamente avvisato i carabinieri che sono giunti sul posto, dove hanno trovato l’uomo in uno stato confusionale e il suo “angelo custode” Giovanni Trovato, che ha tentato in tutti i modi di far desistere l’uomo dall’insano gesto. Alla fine, grazie all’intervento dei soccorsi, e del suo angelo custode, sono riusciti a salvare l’uomo che è stato affidato alle cure dei sanitari.

