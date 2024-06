Lungomare Bisani a Marina di Ragusa, Calabrese (PD): “Impedito un sopralluogo. Avvilente”

“La richiesta formulata in Commissione Assetto del Territorio, competente in materie di lavori pubblici, di eseguire un sopralluogo al cantiere del Lungomare Pisani a Marina di Ragusa da parte dell’intera stessa Commissione è stata bocciata da un dirigente, in violazione del regolamento e delle funzioni di controllo che sono attribuiti agli organi consiliari. Assurdo”. Lo denuncia il Consigliere del Partito Democratico Peppe Calabrese.

“È un fatto grave – dichiara ancora l’esponente dem – sul quale la Presidenza del Consiglio comunale deve assolutamente prendere posizione. Delle due una: o i presidenti delle Commissioni adottano la decisione di eseguire ugualmente le azioni di controllo previste dal regolamento ignorando la posizione dei dirigenti oppure il regolamento va cambiato dotando questi organismi di maggiore autonomia. Insomma, non è possibile che ai Consiglieri comunali sia impedito di svolgere il proprio ruolo di controllo su ciò che riguarda l’ente, altrimenti vorrebbe dire che le Commissioni sono chiamate solo a ratificare quanto esce dagli uffici della Giunta prima di approdare in aula consiliare”.

“Se l’orientamento è questo, cioè avere organismi di controllo che non possono controllare alcunché – conclude Calabrese – allora chiedo che le Commissioni siano abolite, perché andare avanti così è avvilente”.

