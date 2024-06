Rinnovabili, accordo per un parco eolico offshore a Pozzallo

Edison ha sottoscritto un accordo con Blunova, società del Gruppo Carlo Maresca attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, per l’ingresso nella società di scopo Wind Energy Pozzallo S.R.L. tramite l’acquisizione del 50% delle relative quote.

Obiettivo dell’intesa, lo sviluppo di un parco eolico al largo della costa siciliana di Pozzallo, del quale Wind Energy Pozzallo è titolare.

Il progetto, attualmente in corso di autorizzazione presso il MASE, prevede la realizzazione di un impianto offshore di tipo flottante, che con una potenza installata pari a 975 MW contribuirà significativamente ai target nazionali di crescita delle rinnovabili e alla decarbonizzazione della produzione elettrica.

Si stima che il sito consentirà di evitare l’emissione di oltre 780mila ton/anno di CO2, generando un significativo indotto sia nella fase di costruzione, prevista in 3 anni, sia nella successiva fase operativa e di manutenzione, pari ad almeno un trentennio.

«Siamo felici di annunciare questa partnership con Blunova per lo sviluppo di un progetto ambizioso e particolarmente innovativo, come l’eolico offshore flottante. L’accordo permetterà a Edison di accelerare il suo piano di crescita nelle energie rinnovabili, che prevede di portare la capacità green del Gruppo dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030. In linea con il PNIEC contribuiamo inoltre a sviluppare innovazione al servizio della transizione energetica e degli obiettivi di decarbonizzazione», commenta Marco Stangalino, Vice President e Direttore Power Asset Edison.

Wind Energy Pozzallo non ha dipendenti diretti e si avvarrà delle competenze professionali di Edison e Blunova per il prosieguo della fase autorizzativa e per l’esecuzione degli studi di ingegneria progettuale.

