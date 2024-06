Canale 5. C’è il modicano Filippo Solarino di Temptation Island

C’è anche un giovane di Modica nella nuova edizione di Temptation Island, che prende il via oggi su Canale5. Si tratta di Filippo Solarino, 31 anni, laureato in Scienze Motorie e in Economia Aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

La fortunata trasmissione vede sei coppie inedite che si faranno tentare da 26 single equamente divisi in 13 tentatori e 13 tentatrici.

