Pozzallo, la ringhiera arrugginita e abbandonata

Una ringhiera arrugginita, pericolosa, “abbandonata” dalle istituzioni cittadine è finita nel mirino degli iscritti pozzallesi di “Sud chiama Nord”, i quali, con apposita pec inviata al Comune di Pozzallo, hanno interpellato sindaco e assessori sulle motivazioni del mancato ripristino e ammodernamento. Gli infissi sono ubicati presso via delle Sirene, a partire da largo Gino Strada fino alla passerella che circonda la torre Cabrera, lato mare.

Una ringhiera che presenta diverse anomalie, non conforme alle leggi sulla sicurezza, con alcuni buchi che danno direttamente sugli scogli della spiaggia Pietrenere, quindi potenzialmente pericolosa per qualche bambino. Non solo, la ringhiera è arrugginita da diversi mesi, con molta probabilità a causa della salsedine del mare, potenziale pericolo per possibili tagli e conseguenti ferite.

“Gli elementi strutturali esterni in ferro sono esposti quotidianamente agli agenti atmosferici. A lungo andare questo può portare a un deterioramento progressivo e, di conseguenza, alla corrosione del metallo – è scritto in un comunicato a firma “Sud chiama Nord”, direttivo di Pozzallo – Pertanto invitiamo l’Amministrazione comunale a prendere repentini provvedimenti prima che succeda un guaio”.

