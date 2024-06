ConfCommercio Modica: “Piazza Mediterraneo aprirà il 30 giugno”?

“Mancano ancora otto giorni all’estate modicana ed i lavori mi sembrano a buon punto. Noi crediamo ancora alla parola data”. Il presidente della sezione locale di ConfCommercio, Giorgio Moncada, “stuzzica” con un post sul proprio profilo Facebook circa la mancata apertura di Piazza Mediterraneo di Marina di Modica. Lo ha fatto nel giorno del solstizio d’estate: il 21 giugno. “A Modica il “solstizio” passa inosservato ma subito dopo San Pietro (29 giugno) noi modicani per la stragrande maggioranza frequenteremo sempre di più la ridente frazione balneare di Marina di Modica -scrive – che per i successivi (almeno) due mesi si trasforma in una chiassosa, frenetica ed allegra cittadina di mare. Quest’anno ci sarà una nuova piazza -ne sono certo- perchè i modicani crediamo alla parola data e noi abbiamo la “parola” dell’ onorevole Ignazio Abbate, del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e dell’intera giunta: la piazza ed i parcheggi saranno pronti e fruibili “in tempo per questa estate 2024. Quest’anno il solstizio è arrivato giorno 20 alle ore 22,50, quindi qualche ora prima:…chissà….magari. Comunque il 30 giugno per noi va bene”.