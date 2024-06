“Cam’a fari, comu veni si cunta”. Modica, di scena a Quartarella

“I vicini ri casa” è un gruppo di amici di Contrada Zappulla, a Modica che un anno fa, grazie anche all’incoraggiamento di Roberta Donzella, hanno deciso di mettersi in gioco. Prendendo spunto da uno sketch, scritto da due componenti del gruppo stesso, ne è venuta fuori la commedia “Cam’a fari, comu veni si cunta”. La commedia sarà presentata in Contrada Quartarella, il prossimo 4 luglio alle 21, in occasione dei festeggiamenti dedicati al SS. Redentore.

“Naturalmente non siamo attori – spiega Orazio Sortino – ma, appunto, vicini di casa che nei pochi momenti liberi che il lavoro concede, ci dilettiamo a recitare. Chi avesse piacere ad assistere ad una commedia ambientata in un passato non proprio remoto, vi aspettiamo numerosi a Quartarella.

Salva