Dopo le prime quattro giornate iniziate a novembre svoltesi con cadenza bimestrale, che hanno visto la presentazione di interessanti contributi di ricerca che saranno pubblicati a fine anno, con la Quinta Giornata avente come tema “I Grimaldi: amministratori, poeti e mecenati” giunge a conclusione il Convegno “I GRIMALDI DI MODICA, Storia di Famiglia e di Città” promosso dalla “Società Modicana di Storia Patria” in collaborazione con la “Fondazione Grimaldi” e l’ “Opera Pia Istituto Agricolo Operaio Michele Grimaldi”: i lavori si terranno presso la Fondazione Grimaldi in Corso Umberto 106 a partire dalle ore 17.30. Dopo i saluti del Presidente della Fondazione avv. Salvatore Campanella e l’introduzione dei lavori del Presidente della Società Modicana di Storia Patria dr. Carmelo Cataldi, il prof. Giancarlo Poidomani tratterà il tema “I Grimaldi di Modica ed il sistema giuridico della Contea”; su Girolama Grimaldi poetessa e donna dell’aristocrazia modicana la prof.ssa Annamaria Zizza ne illustrerà un approfondimento su “La conoscenza come antidoto del dolore” e la d.ssa Clementina Papa presenterà un contributo “Per una conoscenza di Girolama…” Chiuderà la Giornata il dr. Carmelo Cataldi che tratterà “I Grimaldi di Modica e le chiese della Città”.

