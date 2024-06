Comiso. Il bilancio di previsione 2024/2026 approda in Consiglio

Il bilancio di previsione 2024/2026 approderà in Consiglio Comunale a Comiso il 25 giugno alle ore 16.00. “Sconfessiamo l’idea dell’insediamento del commissario ad acta”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Manuela Pepi

” Pochi punti all’ordine del giorno di martedì 25 giugno – spiega la Pepi- visti gli argomenti che saranno trattati. Il bilancio di previsione arriva in consiglio preceduto nella stessa seduta dal DUP, il documento unico di programmazione. Sconfessiamo in questo modo l’idea dell’insediamento di un commissario ad acta – ancora il Presidente del Consiglio – poichè è uscito il decreto regionale per la nomina, ma riguarda quei comuni che non hanno ancora nemmeno avviato l’iter. Ma noi, in realtà, abbiamo già convocato il C.C, per cui non c’è il rischio che il commissario si insedi. Potrà tutt’al più – conclude la Pepi – prendere atto che il bilancio sarà già all’attenzione dell’organo consiliare il 25 giugno”.

I punti all’odg sono i seguenti:

– Approvazione verbali delle sedute precedenti

– Approvazione del DUP 2024/2026

– Approvazione bilancio di previsione 2024/2026

