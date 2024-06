La Comiso Race il prossimo 23 giugno nel centro storico

Il 23 giugno la Comiso Race si snoderà nel centro storico. “Si aggiunge anche questo evento per rianimare il centro della nostra città”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari. “Dopo tantissimi anni Comiso vive una gara podistica”. Lo dichiara l’assessore alla viabilità, Dante Di Trapani.

” L’attenzione e la cura – commenta il primo Cittadino di Comiso – del centro storico, declinate in molteplici maniere. Innanzitutto con gli interventi di rigenerazione urbana che stanno riportando alle antiche basole in pietra tantissime strade che erano state coperte d’asfalto. Poi, – continua il sindaco – con la manifestazione Innesto e anche Bianco, Rosso e vinili, dedicata ai nostri prodotti enogastronomici, e adesso la Comiso race che porta la città agli onori dei circuiti importanti per chi gareggia in queste competizioni, e che darà l’occasione agli atleti, alle loro famiglie, agli amici e a chi li accompagna o li sostiene, di godere delle bellezze del nostro centro storico. La nostra azione quindi, – conclude Maria Rita Schembari – su più fronti per rianimare, per riportare alla giusta luce il nostro centro, non si ferma e va in tutte le direzioni”.

“Domenica 23 giugno – spiega Dante Di Trapani – Comiso sarà lieta di ospitare la Comiso Race, una gara podistica che si sviluppa su un percorsi di dieci chilometri, interamente nel centro della città. È la prima volta dopo tantissimi anni, che Comiso vive una gara podistica, ma la prima volta che vi sarà la partecipazione di così tanti atleti e alcuni, di calibro internazionale che contribuiranno ad aumentare lo spessore e il richiamo di una iniziativa del genere. L’idea – ancora l’assessore -, è quella di lanciare un messaggio sulla sana competizione sportiva, di riempire la nostra città e di lanciare un’iniziativa che si ripeterà, magari migliorandosi, ogni anno. La nostra Amministrazione ha dunque immediatamente patrocinato l’evento e sta collaborando, con lo sforzo di tantissimi dipendenti comunali, notte e giorno, assieme agli eccellenti organizzatori della Athlon Kamarina per una perfetta riuscita. Queste,- conclude Di Trapani – sono le manifestazioni che fanno bene al nostro territorio e che intercettano anche l’indotto sportivo. A breve, apporremo la segnaletica in tutto il perimetro della gara, per informare quale sarà la fascia oraria in cui è inibito il traffico veicolare per consentire agli atleti di poter correre in sicurezza, ma già da ora prevediamo che tale chiusura è prevista dalle ore 17 alle ore 20 di Domenica 23”.

