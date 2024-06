Vittoria, giovane tenta di dare fuoco alla casa dei genitori

Tenta di incendiare la casa dei genitori, addirittura alla presenza dei e cospargendo questi ultimi di benzina, pare dissidi prolungati nel tempo. Protagonista dell’episodio accaduto nella notte a Vittoria, nel quartiere San Giovanni, zona Trinità, un ragazzo originario della Tunisia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Le indagini degli agenti del commissariato sono in corso per cercare di decifrare tutti i contorni della vicenda (foto Franco Assenza) che, in qualche modo, ricorda quanto accaduto nei giorni scorsi a Giarratana. Il giovane avrebbe per il momento sarebbe scomparso dalla circolazione ed è attualmente ricercato.