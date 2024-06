Ragusa, presentato il programma “A Tutto Volume”

E’ stato snocciolato stamattina in conferenza stampa al comune di Ragusa il fitto programma di “A Tutto Volume”, il tanto atteso festival dei libri, giunto alla quindicesima edizione, e che si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 giugno, tra Ragusa, Marina di Ragusa e Ragusa Ibla. Un evento che quest’anno vuole essere ben ricordato, per la presenza di volti noti e anche per gli eventi collaterali, come “Ragusa, chi mi cunti?”, una gigantografia di un libro aperto in cui chiunque può narrare una storia, può realizzare un disegno, può lasciare traccia di sé su quei fogli, a cura dell’Associazione Pietra Viva e Pau Studio.

Si parte dunque giovedì a Marina di Ragusa, dove verranno analizzati i 70 anni della tv, presso la rotonda del lungomare Andre Doria, per poi proseguire al venerdì con tanti appuntamenti tutti concentrati a Ragusa superiore, tra cui “Gli abbandoni” di Letizia Dimartino, “Io, te, l’amore” di Stefania Andreoli, “La stagione bella” di Francesco Carofiglio, “La scuola del silenzio” di Ninni Bruschetta.

Nella giornata del sabato, si parte alle ore 18.00 con i vari appuntamenti con i libri, fino alle ore 22.30, tra cui l’incontro con Sigfrido Ranucci per parlare del suo libro “La scelta”, presso piazza San Giovanni.

Ed infine la domenica, come tradizione, il festival dei libri si sposterà a Ragusa Ibla, e terminerà a piazza Duomo alle ore 22.00 con Francesca Fagnani e il suo libro “Mala. Roma criminale, SEM”.

“A tutto volume ormai non è solo una grande festa dove incontrare gli autori dei libri, ma anche uno stimolo per valorizzare il nostro territorio”- ha dichiarato il Direttore Artistico Alessandro Di Salvo- “Gli autori vivono il territorio, l’economia rimane nel territorio, e da questo punto di vista, a tutto volume è un buon servizio. Inoltre incentivare alla lettura è sempre un aspetto da non sottovalutare. Generalmente chi si avvicina al festival è una persona che legge, ma è ovvio che i nomi di punta sono un incentivo in più alla lettura”.

