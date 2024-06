Ragusa. Bonus Regionale di € 1.000 per la nascita di un figlio

Il Settore VII, Servizi alla persona e Politiche dell’istruzione del Comune di Ragusa, informa che è possibile fare richiesta del Bonus Regionale di € 1.000, relativo all’anno 2024, per la nascita di un figlio.

Beneficiari sono i bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

– Per i nati dall’1/01/2024 al 30/6/2024 la richiesta va presentata entro il 06/09/2024;

– per i nati dall’l/07/2024 al 30/9/2024 entro il 25/l 0/2024;

– per i nati dall’1/10/2024 al 31/12/2024 entro il 14/02/2025.

Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione delle istanze si trovano nel sito del Comune al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/bonus-figlio-2024 e presso il Segretariato Sociale in via M. Spadola n.56 3°, piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 tel. 0932/676851 – 676852

I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno; risiedere nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o della adozione.

I soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione da almeno 12 mesi prima della nascita del bambino.

L’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non dovrà superare i 3.000,00 Euro..

