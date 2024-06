Europee: Nanì, risultato straordinario per Fratelli d’Italia a Modica

Risultato straordinario per il partito di Fratelli d’Italia a Modica che, con oltre il 17% delle preferenze, è il secondo partito più votato nella città della contea – ad affermarlo è Marco Nani’, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

Sono particolarmente soddisfatto – afferma Nani’ – per la notevole affermazione del partito di Giorgia Meloni a Modica, dove in questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ricostruire una comunità politica che condivida non solo un programma politico ma soprattutto i principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale ed equità fiscale ispirandosi ai valori della tradizione nazionale.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai candidati eletti al Parlamento Europeo – conclude la nota – che sicuramente ci rappresentano al meglio in Europa. Ringrazio, a nome del circolo territoriale di Modica, il Sen. Salvo Sallemi, l’On. Giorgio Assenza e il coordinatore provinciale Giovanni Moscato per il sostegno dato al circolo di Modica. Un ringraziamento speciale agli iscritti e ai simpatizzanti per aver dato anima e cuore per la crescita di Fratelli d’Italia nel territorio. Ci metteremo subito a lavoro per consolidare questo risultato e continuare a crescere per le future sfide elettorali.

