Etna Comics, una fantastica edizione ricca di ospiti, da Zerocalcare a Rocco Siffredi e boom di visitatori

E si conclude col botto l’edizione 2024 dell’Etna Comics, svoltasi da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno a Catania presso lo spazio del centro fieristico le Ciminiere a Catania, il festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura Pop. Già dalla locandina, si è percepito la cura per i dettagli: le maschere pirandelliane; un omaggio a Luigi Pirandello, firmato da Zerocalcare, primo grande ospite di questa dodicesima edizione.

In soli quattro giornate l’Etna Comics ha sfiorato le 100 mila presenze, un risultato straordinario che alle Ciminiere ha offerto ai visitatori nuovi e più vasti spazi, come il piazzale Rocco Chinnici, trasformato in una grande area shop and food. Mentre piazza Giovanni XXIII è diventata teatro di una grande festa.

In un luogo magico, sospeso tra realtà e fantasia, centinaia di ospiti nazionale ed internazionali hanno animato le conferenze, masterclass, proiezioni e anteprime di alto livello. E’ stato Ross Mullan ad aprire la giornata conclusiva, incontrando i fan de “Il trono di spade” che hanno avuto modo di conoscere dal vivo l’attore canadese che interpreta il White Walker nella fortunata serie Tv.

A chiudere la dodicesima edizione lo storico Cosplay Contest targato Epicos.

Un’esplosione di colori a fare cornice ad un fitto programma di appuntamenti, con Zerocalcare, grande entusiasmo in Artist Alley per i due americani Darick Robertson e Charles Vess, e la fumettista Mirka Andolfo, punta di diamante del colosso statunitense DC Comics. Presente alla dodicesima edizione anche Rocco Siffredi, accolto da centinaia di fan in Creator Lounge per l’incontro dedicato a Supersex, la serie trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e alla carriera del noto attore.

Etna Comics 2024 non finisce qui: continua idealmente fino al prossimo 16 giugno al Palazzo della Cultura, dove gli appassionati potranno visitare gratuitamente la mostra “70 anni di tv visti da Topolino”.

